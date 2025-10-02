ТАСС: военные ВСУ дроном передали РФ координаты спецназа и бригады "Кара-Даг"

В российских силовых структурах сообщили, что под удар бойцов ВС РФ также попали военнослужащие 19-го центра спецназначения противника

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ при помощи дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, под удар также попали военнослужащие 19-го центра спецназначения.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация с передачей украинскими солдатами координат заградотрядов становится все более распространенным явлением. В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить. Данные были оперативно проверены и обработаны. Оказалось, что в тех же квадратах находятся недавно переброшенные военнослужащие 19-го центра спецназначения. После чего туда отправились несколько ФАБ", - сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Кроме того, под удары попали пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены операторы и оборудование.