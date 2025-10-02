ТАСС: ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли потери более 30 человек из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подразделение ВСУ понесло огромные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на левобережье Волчанска северяне (бойцы группировки войск "Север" - прим. ТАСС) с тяжелыми боями расширили плацдарм, продвинувшись на 500 м. Такие темпы продвижения стали возможны из-за того, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев", - сказал собеседник.

Он предположил, что "это связано с убытием офицерского состава на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины".