Минобороны РФ показало видео с возвращенными жителями Курской области

ТАСС, 2 октября. Минобороны РФ опубликовало кадры с возвращенными с подконтрольной Киеву территории жителями Курской области.

На видео с находящимися в автобусе курянами общается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что постоянно была на связи с Международным комитетом Красного Креста и с украинским омбудсменом по вопросу обеспечения питанием, одеждой и медикаментами вывезенных на территорию Украины россиян.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185.

В настоящее время российские бойцы и гражданские лица находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их отправят домой.