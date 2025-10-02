Реклама на ТАСС
Путин назвал невозможным применение Tomahawk без участия американцев

Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, отметил президент РФ
Редакция сайта ТАСС
18:12
обновлено 18:39
© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Применение американских ракет Tomahawk невозможно без прямого участия США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", - сказал президент. 

