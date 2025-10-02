Путин назвал невозможным применение Tomahawk без участия американцев

Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Применение американских ракет Tomahawk невозможно без прямого участия США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", - сказал президент.