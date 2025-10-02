Ганчев надеется, что ВС РФ начнут продвижение за пределами Купянска уже в октябре

Российские военные продолжают блокировать ВСУ с севера и запада, отметил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в Купянске Харьковской области, несмотря на укрепления Вооруженных сил Украины, есть надежда уже в октябре увидеть продвижение ВС РФ за пределами города. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая", сообщил, что Купянск уже освобожден на две третьи части.

"ВС РФ продолжают блокировать ВСУ с севера и запада. Продвижение осложняет то, что в городе остается много мирных жителей, ВСУ используют их как живой щит. В целом, в Купянске они сделали серьезные укрепления, но, я надеюсь, в октябре уже увидим продвижение за пределами города", - сказал Ганчев.