Марочко: Киев в сентябре потерял в боях у ЛНР почти 17,5 тыс. солдат и наемников

Показатель увеличился на 500 по сравнению с августом, уточнил военный эксперт

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, в боях на рубежах Луганской Народной Республики в сентябре составили почти 17,5 тыс. солдат, что на 500 человек больше в сравнении с августом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери противника в сентябре на рубежах ЛНР составили порядка 17 495 украинских боевиков и наемников, что почти на 500 больше по сравнению с августом. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что в сентябре российские силы также уничтожили 27 танков, 304 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 404 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 1,1 тыс. различных боевых машин противника на рубежах ЛНР.