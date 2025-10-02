Марочко: взяв Вербовое, армия РФ начала бои за запорожскую Новогригоровку

Своим продвижением российские бойцы обрушают оборону ВС Украины на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Вербовое Днепропетровской области, начали бои за взятие соседней Новогригоровки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что продвижением к Новогригоровке российские силы не только формируют буферную зону, но и обрушают оборону ВС Украины на данном участке фронта, поскольку Киев "надеялся на то, что наша армия не будет здесь в ближайшее время применять активные действия", и перебросил часть сил и средств на другие направления. "Но когда мы увидели ослабление некоторых участков, естественно воспользовались данной ситуацией и пошли вперед, причем очень успешно, поскольку на этом направлении в Днепропетровской области сейчас буквально ежедневно есть продвижение наших войск и Министерство обороны Российской Федерации рапортует о освобождении тех или иных населенных пунктов. В целом могу сказать и охарактеризовать, что динамика здесь положительная. И в ближайшее время нас ждут с этого направления позитивные сводки Министерства обороны Российской Федерации", - сообщил Марочко.

Силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.