ТАСС: пограничники в штурмовой бригаде ВСУ у Садков месяцами ждут ротацию

В российских силовых структурах также сообщили, что за сутки противник на этом направлении провел одну контратаку силами 80-й бригады

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ у Садков Сумской области, в чье распоряжение переданы подразделения 15-го погранотряда, месяцами не меняют пограничников на позициях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Садков командование 80-й ОДШБр ВСУ, в чье распоряжение переданы подразделения 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, месяцами не меняют пограничников на позициях под предлогом участия своих десантников в штурмовых действиях", - сказал собеседник.

Он добавил, что за сутки противник на этом направлении провел одну контратаку силами 80-й бригады. Комплексным огневым поражением атака отражена. "На самом деле, на данном направлении за сентябрь 80-я ОДШБр предприняла не более четырех попыток атаковать позиции "Северян", - добавил он.