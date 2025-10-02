Путин: Запад поставляет ВСУ столько оружия, сколько им нужно

Оружия поставляется достаточно, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Страны Запада, поддерживающие режим в Киеве, поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) столько оружия, сколько тем необходимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Мозги промывают, но сознание меняется". Заявления Путина об Украине на "Валдае"

"Оружия ВСУ [страны Запада] поставляют достаточно. Сколько нужно, столько и поставляют", - отметил российский лидер.