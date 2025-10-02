Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине в итоге урегулируют

Президент США вновь указал на то, что разрешение украинского кризиса оказалось осуществить намного сложнее, чем он предполагал

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News выразил уверенность, что конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован.

"Мы собираемся добиться мира в Газе, это было бы потрясающим достижением. Затем мы разрешим ситуацию с Россией [и Украиной], каким-то образом мы этого добьемся", - сказал он.

Американский лидер вновь указал на то, что разрешение украинского кризиса оказалось осуществить намного сложнее, чем он предполагал. "Я думал, что это будет легко, но это оказалось сложно", - сказал Трамп.