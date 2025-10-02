Марочко: армия России планомерно выдавливает ВСУ из харьковского Амбарного

Военный эксперт назвал обстановку у населенного пункта сложной

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие планомерно выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций в Амбарном Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"У харьковского Амбарного обстановка весьма сложная. Данный населенный пункт находится на возвышенности, что очень сильно затрудняет продвижение наших военнослужащих и охват той группировки украинских боевиков, которая находятся в данном населенном пункте. Но вместе с тем мы выдавливаем украинских боевиков с занимаемых позиций, чтобы впоследствии занять стратегические высоты в данном населенном пункте", - сказал он.

30 сентября Марочко сообщал ТАСС, что подразделения РФ взяли в охват дислоцированную у Амбарного группировку ВСУ, для полного окружения противника российским бойцам осталось продвинуться 1,5 км.