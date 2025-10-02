Путин: Юнаковка уже под контролем ВС РФ
16:33
обновлено 17:03
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Село Юнаковка в Сумской области уже поставлено под контроль Вооруженных сил (ВС) России, в свою очередь Волчанск в Харьковской области взят уже наполовину, взятие всего города теперь дело времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если взять группировку "Север" - там в Харьковской области город Волчанск такой есть. В Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль, а Волчанск уже наполовину забрали, я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть", - отметил глава государства на пленарной сессии "Валдая".