Путин: Юнаковка уже под контролем ВС РФ

Президент России отметил, что взятие всего Волчанска является делом времени

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Село Юнаковка в Сумской области уже поставлено под контроль Вооруженных сил (ВС) России, в свою очередь Волчанск в Харьковской области взят уже наполовину, взятие всего города теперь дело времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал Запад успокоиться и спать спокойно

"Если взять группировку "Север" - там в Харьковской области город Волчанск такой есть. В Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль, а Волчанск уже наполовину забрали, я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть", - отметил глава государства на пленарной сессии "Валдая".