Путин: ВС РФ заняли две трети Купянска
16:33
обновлено 17:00
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска уже заняли две трети Купянска Харьковской области, а Кировск ДНР перешел под полный контроль ВС РФ, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Западная группировка практически забрала один из таких крупных населенных пунктов, две трети города забрала - Купянск. Там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города. Другой достаточно крупный город, Кировск, полностью перешел под наш контроль", - рассказал глава государства.