Путин: России осталось освободить 0,13% ЛНР

Президент также сообщил, что в ДНР украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российским войскам осталось освободить 0,13% территории ЛНР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

По его словам, "примерно почти 100%" ЛНР "в руках" российских войск. "Нам осталось 0,13%, которые противник контролирует", - сказал президент.

Он также сообщил, что в ДНР украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим".

По словам Путина, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25%. "Везде российские войска уверенно, хочу это подчеркнуть, удерживают стратегическую инициативу", - заключил российский лидер.