Путин: Россия не проводит никакой массовой мобилизации

Президент подчеркнул, что многие сами записываются в армию, выступают добровольцами

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия, в отличие от киевского режима, не проводит массовой и принудительной мобилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной, мобилизации, что делается киевским режимом. <…> Это объективные данные. И западники это подтверждают", - сказал он.

Президент подчеркнул, что многие сами записываются в армию, выступают добровольцами. "Все же разница в чем - у нас ребята-то приходят сами, записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы", - подчеркнул Путин.