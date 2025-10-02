Путин: Россия призывает украинских военных бежать или сдаваться в плен

Президент напомнил, что с января по август насчитывается 150 тыс. дезертиров в ВСУ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия призывает военных ВСУ бежать или сдаваться в плен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"С января по август 150 тыс. дезертиров [в ВСУ]. А почему? Людей схватили с улицы. Они бегут и правильно делают. Я и призываю их бежать, <…> мы призываем их в плен сдаваться", - сказал он.

Однако Путин заявил, что ВСУ сами уничтожают своих же бойцов заградотрядами или с помощью беспилотников, особенно когда они пытаются сдаться в плен. "Им [военным ВСУ] трудно сдаться в плен, потому что или заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников их уничтожают. А беспилотниками часто управляют и наемники из всяких разных стран - им вообще наплевать на украинцев, они их уничтожают и все", - отметил глава государства.