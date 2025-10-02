Путин: поставки Киеву Tomahawk никак не изменят ситуацию на поле боя

При этом президент РФ назвал Tomahawk мощным оружием

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Поставки Украине американских Tomahawk, если они произойдут, никак не изменят ситуацию на поле боя, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Что касается Tomahawk, то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это [поставки Tomahawk Украине] не изменит вообще никак соотношение на поле боя", - рассказал Путин.

"Я уже говорил, фундаментальные проблемы Вооруженных сил Украины, сколько их там не насыщай дронами, сколько не создавай, на первый взгляд, непреодолимые линии обороны с помощью дронов, все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Понимаете?" - обратился президент к участникам сессии.

Российский лидер указал, что уже говорил об изменении тактики ведения боевых действий в связи с новой техникой. "Ну посмотрите, что у нас по каналам телевидения показывают, как идут наши войска. Да, это требует времени. По два, по три человека, но продвигаются. РЭБ работает, подавляет, продвигаются. И здесь то же самое будет", - резюмировал он.