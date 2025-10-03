Марочко: ВС РФ обходят Дроновку и формируют огневой карман для ВСУ

По словам военного эксперта, в населенном пункте идут регулярные бои

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Российские бойцы обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с северо-запада и юго-востока, формируя тем самым огневой карман для дислоцированной в населенном пункте группировки Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в Дроновке идут регулярные бои, ВСУ "очень активно сопротивляются" и пытаются удержать населенный пункт.

"Наши передовые отряды и авангард обходят Дроновку как с северо-запада, так и с юго-востока. В целом наблюдается картина формирования огневого кармана", - сказал он.

Марочко предположил, что командование ВСУ выведет свои подразделения из Дроновки до того, как бойцы РФ сформируют полноценный огневой мешок. "Поскольку оперативно-тактическая обстановка для вооруженных формирований Украины здесь крайне негативная, и для того, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособных подразделений, им нужно оттягивать войска по направлению населенного пункта Платоновка", - уточнил военный эксперт.

1 октября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР.