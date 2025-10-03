"Эспаньола" выполняет задачи в составе добровольческого корпуса

Бригада ранее сообщила о прекращении работы в прежнем составе и переформатировании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бригада "Эспаньола" продолжает выполнять боевые задачи в составе добровольческого корпуса ВС РФ. Об этом ТАСС заявил заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, Анатолий Бибилов.

"Бригада "Эспаньола" выполняет задачи в составе корпуса в зоне той ответственности, где им определено командованием корпуса. Мы не знаем, о каком переформатировании идет речь. Есть командование корпуса, которое ставит задачи всем бригадам и отрядам, которые в него входят", - сказал он.

Ранее в Telegram-канале бригада "Эспаньола" объявила о прекращении работы в прежнем составе и переформатировании.

"Эспаньола" была создана бывшим командиром бригады с позывным Испанец. Она состоит из футбольных фанатов и бывших ультрас.