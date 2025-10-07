Марочко: взятие Федоровки ускорит продвижение ВС РФ к Звановке
ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Освобождение бойцами Южной группировки войск населенного пункта Федоровка ускорит продвижение и освобождение Звановки в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Освобождение Федоровки улучшит и ускорит наше продвижение и поможет в освобождении населенного пункта Звановка. Сейчас украинские боевики, конечно, там находятся западнее - на стратегических высотах, - но вместе с тем в районе Никифоровки уничтожаются подразделения украинских боевиков", - сказал он.
Военный эксперт уточнил, что армия РФ наносит регулярные удары по подразделениям ВСУ на данном участке для того, чтобы "обезопасить передовые отряды", которые продвигаются к Звановке.
Об освобождении Федоровки бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 7 октября.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения РФ начали охват западных окраин населенного пункта Звановка.