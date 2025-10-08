ТАСС: под Сумы перебросили оперативный отряд "Дозор" погранслужбы Украины

Подразделения уже понесли потери, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило на сумское направление с волчанского подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Госпогранслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" ГПСУ, которые уже понесли первые потери", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сумском направлении противник активных действий не предпринимал и восстанавливал боеспособность подразделений, понесших потери в ходе неудачных контратак накануне.

Ранее в силовых структурах сообщали, что подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.