ТАСС: у Садков ликвидировали вербовщика в "Легион "Свобода России"

Командир группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Леонид Семенюк занимался видеосъемками пропагандистских видеороликов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Командир группы 140-го центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Леонид Семенюк, ликвидированный у Садков Сумской области, вербовал российских пленных в "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра ССО Украины капитан Семенюк Леонид Александрович (позывной Флип), 14.05.1994 года рождения, из Ковеля Волынской области. Ранее Семенюк занимался видеосъемками пропагандистских видеороликов и вербовкой российских пленных в так называемый "Легион "Свобода России", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра ССО Украины. Есть потери среди офицерского состава.