УВЗ получил более 2 тыс. предложений по новому имени для БМПТ "Терминатор"

В "творческом мозговом штурме" приняли участие люди со всего мира, сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) в ходе народного голосования получил свыше 2 тыс. уникальных предложений по новому названию для боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"В наш адрес поступило более двух тысяч уникальных и оригинальных предложений имен. Причем в творческом мозговом штурме приняли участие не только граждане России, но и люди со всего мира. Пришли письма из Китая, Белоруссии, Казахстана, Индии, Вьетнама, Кубы, Египта, Венгрии и даже Великобритании. Письма с предложениями приходили и от самих членов экипажей БМПТ и танков, а также их родственников", - сказали в концерне.

Там отметили, что поток предложений не прекращается, несмотря на истечение установленных сроков. В УВЗ с предложениями о переименовании БМПТ уже поступило более 10 тыс. писем, в каждом из которых от одного до нескольких сотен и более вариантов. "Все варианты настолько необычные, что сложно выделить фаворитов. Названия самые разнообразные: русские богатыри, полководцы, исторические деятели, города, достопримечательности, звери, птицы, цветы, деревья, различные типы оружия и представители разных родов войск - от стрельца до драгуна. Много голосов и за то, чтобы оставить прежнее название - "Терминатор", - рассказали в концерне.

В УВЗ заверили, что голосование состоится. Сроки его будут объявлены в Telegram-канале "Уралвагонзавода". "Надеемся, что совместными усилиями мы сможем выбрать достойное имя для прославленной боевой техники российской армии", - заявили в концерне.