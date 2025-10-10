Статья

"Ватник", "Офтальмолог", "Песец": как оружие обретает имя

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") раскрыл ТАСС детали проведения конкурса на новое название боевой машины поддержки танков (БМПТ), за которой закрепилось имя "Терминатор". Среди присланных участниками вариантов — как имена политических и государственных деятелей, представителей флоры и фауны, так и парадоксальные предложения — неологизмы и даже шифрованные сигналы таинственной радиостанции. Агентство — об именах вооружения и том, как они появляются

БМПТ "Терминатор" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Военная техника и вооружение начали получать имена собственные в целом во время Второй мировой войны. Звучные наименования своим конструкциям давали германские разработчики: тяжелым танкам — "Тигр", "Пантера", сверхтяжелому танку — ироничное "Мышь", самоходным артустановкам — "Оса" и "Шмель", самоходной мине — "Голиаф". В Советском Союзе в ходу были только буквенно-цифровые обозначения, в том числе введенные в 1938 году для несекретной переписки индексы, иногда расшифровывающиеся как имена государственных деятелей — например, танки серий КВ ("Клим Ворошилов"), ИС ("Иосиф Сталин"). Появившиеся имена вроде "Катюши" для реактивной системы залпового огня или "Зверобоя" для самоходной артустановки были неофициальными.

В послевоенные годы к индексам добавились и имена собственные. При отсутствии жесткого регламента на них прослеживаются серии схожих названий для систем вооружений одного класса. Так, зенитные комплексы именовались в честь геометрических фигур ("Куб", "Квадрат", "Тор") или рек ("Тунгуска", "Шилка", "Нева", "Двина", "Волхов"), однако были и "Бук", "Оса". Артиллерийские комплексы часто назывались именами цветов — например, "Акация", "Гвоздика", "Пион", "Тюльпан", "Гиацинт". Эта традиция сохраняется: поступившие в войска в последние годы российские артсистемы носят названия "Мальва", "Флокс" и "Дрок". Советские комплексы с крылатыми ракетами образовывали "каменную" серию: "Гранит", "Базальт", "Малахит", "Аметист", "Яхонт", "Оникс", а новейшая российская гиперзвуковая крылатая ракета названа "Цирконом". Реактивные системы залпового огня (РСЗО) разработки СССР носили имена разрушительных погодных явлений: "Град", "Смерч", "Ураган". Продолжили линейку новейшие РСЗО "Торнадо".

Вертолет Ка-50 "Черная акула" © Марина Лысцева/ ТАСС

В ряде случаев имя у боевой техники возникает неожиданным образом. Принято считать, что ударный вертолет Ка-50 получил прозвище "Черная акула" благодаря фантазии создателей одноименного российского кинофильма, вышедшего в 1993 году. В итоге за боевой машиной, по сценарию эффектно расправлявшейся с наркоторговцами, закрепилось кинематографическое наименование.

Некоторые имена отечественного оружия или шифры разработок озадачивают или вызывают улыбку: авиационная система целеуказания "Фантасмагория", комплекс противодействия ракетам с наведением на излучение радаров "Газетчик" или тяжелая огнеметная система "Буратино". Новейший пример — баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Президент России Владимир Путин признался, что не в курсе происхождения такого названия. "Честно — не знаю", — с улыбкой ответил Верховный главнокомандующий на соответствующий вопрос.

Взрывная ирония

Ряд названий современных образцов отечественного вооружения намекают на конструктивные особенности или принцип действия. Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поражает противника термобарическим взрывом. Беспилотный летательный аппарат "Ланцет", снискавший славу в ходе спецоперации, хирургически точными ударами поражает бронетехнику противника. Наземный роботизированный комплекс "Курьер" может как вести бой, так и эвакуировать раненых, раскладывать мины, а его "коллега" "Депеша" — доставлять грузы массой до 100 кг.

Яркие и запоминающиеся названия для своих изделий выбирают разработчики так называемого народного ОПК, вклад которого в создание и совершенствование арсенала России отметил президент России Владимир Путин. FPV-дрон, массово применяемый в СВО, носит зловещее имя "Упырь". Название дрона "Князь Вандал Новгородский" нередко сокращают до аббревиатуры КВН. Короткий вариант именования беспилотника-камикадзе с оптоволоконным каналом связи, получившего известность в ходе отражения нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область, перекликается с юмористическим прошлым Владимира Зеленского. Звучные имена носят и другие образцы небольших команд разработчиков: дрон-камикадзе "Пиранья" (именно таким был впервые уничтожен американский танк Abrams, переданный Украине), дрон-перехватчик "Осоед".

ИСДМ "Земледелие" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Зачастую названия носят ироничный характер. К примеру, инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" способна одним залпом засеять противопехотными и противотранспортными минами площадь в несколько футбольных полей. Предлагаемая концерном "Рособоронэкспорт" "Свирель" — 40-миллиметровая светошумовая граната, "играющая" с громкостью 120 дБ. "Впрыск" — граната, распыляющая слезоточивый спецпорошок, нейтрализующий правонарушителя. Один из бронежилетов скрытого ношения под названием "Ямайка-2" сообщает о конструктивном исполнении в виде предмета нательной одежды.

Народное творчество

В ряде случаев варианты названий боевой техники предлагают, а затем выбирают сами граждане. Так случилось с боевым лазерным комплексом, стратегическим необитаемым подводным аппаратом и крылатой ракетой глобальной дальности, о разработке которых сообщил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Рассказывая о новейших оборонных разработках, Верховный главнокомандующий предложил "тем, кто интересуется военной техникой" выбрать для них название. После этого на сайте Минобороны РФ был запущен сервис для приема предложений.

При объявлении финального голосования российское военное ведомство обнародовало некоторые из присланных вариантов названий. Для лазерного комплекса встречались названия "Луч", "Зайчик", "Василиск", "Дракон", "Офтальмолог", "Звездочет", "Вий", "Педагог", "Столыпин", "Циклоп" и "Балет". Лидерами вариантов наименования подводного аппарата были "Посейдон" и "Язь", но участники опроса выдвигали и иные предложения: "Аврора", "Карась", "Лягушонок", "Севастополь", "Шептун", "Черномор", "Ихтиандр". Ракету предлагали назвать "Нежданчик", "Сталин", "Песец", "Ватник", "Крым", "Коловрат", "Тишина", "Скунс", "Чебурашка".

Океанская многоцелевая система "Посейдон" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Затем пользователи сайта приступили к голосованию за одно из 50 самых популярных названий. В результате боевой лазер, способный ослеплять спутники на высоте 1 500 км и заступивший на боевое дежурство в 2019 году, получил название "Пересвет", "торпеда" с ядерной силовой установкой — "Посейдон", крылатая ракета — "Буревестник".

Новое имя "Терминатора"

В июне 2025 года концерн "Уралвагонзавод" объявил о приеме предложений на новое название боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", успешно применяющейся в специальной военной операции. В УВЗ отмечали, что боевая машина получила такое имя довольно спонтанно около 10 лет назад, а затем оно было растиражировано СМИ. "Экипажи проявляют невероятное мужество и профессионализм на этих машинах, — сообщалось в Telegram-канале концерна. — Но многие бойцы, а также историки и эксперты считают, что название "Терминатор", отсылающее к голливудскому фантастическому боевику, не совсем уместно для БМПТ. Споры об этом не утихают".

"Объявив сбор заявок, мы не ожидали такого массового отклика, — рассказали ТАСС в пресс-службе Уралвагонзавода. — Более 10 тыс. писем с предложениями о переименовании БМПТ пришло к нам на почту. В каждом из них содержалось от одного до нескольких сотен и более вариантов. Важно отметить, что поток предложений не прекращается, несмотря на истечение установленных сроков".

БМПТ "Терминатор" © Антон Новодережкин/ ТАСС

Организаторам конкурса поступило более 2 тыс. уникальных и оригинальных предложений имен. В "мозговом штурме" приняли участие не только россияне — письма приходили из Китая, Белоруссии, Казахстана, Индии, Вьетнама, Кубы, Египта, Венгрии, Великобритании. Среди авторов предложений — члены экипажей БМПТ, танкисты, их родственники. "Всем участникам мы безмерно благодарны за внимание и творческие идеи!" — сообщили в УВЗ.

Предложенные названия отличаются разнообразием: русские богатыри, имена полководцев и исторических деятелей, исторические наименования военнослужащих (от стрельца до драгуна), названия городов, достопримечательностей, представителей флоры и фауны, различные типы вооружения.

"Есть крайне парадоксальные предложения, — поделились с ТАСС в пресс-службе концерна. — Например, шифрованные сигналы таинственной радиостанции, а также различные аббревиатуры и неологизмы. Много голосов и за то, чтобы оставить прежнее название "Терминатор".

Некоторые из названий устроители отклонили по разным причинам: например, возможность двоякого толкования, закрепление за уже существующей продукцией отечественного ОПК. О дате финального голосования Уралвагонзавод сообщит в своем Telegram-канале дополнительно.

Глазами противника

На Западе отечественное вооружение называют по-своему. Иногда система кодовых наименований НАТО выбирает для российского оружия громкие названия — "Сатана" (Satan, тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М), "Пекло" (Sizzler, крылатая ракета морского базирования "Калибр"), "Медведь" (Bear, стратегический бомбардировщик Ту-95). Иногда имена вызывают недоумение — "Преступник" (Felon, истребитель 5-го поколения Су-57), "Ворчун" (Growler, зенитные ракетные системы С-300 и С-400).

Истребитель F-16 © Марина Лысцева/ ТАСС

Для названий собственного оружия в НАТО не жалеют красок. Американский истребитель F-16 носит имя Fighting Falcon ("Боевой сокол"), британский танк — Challenger ("Бросающий вызов"). Немецкая техника продолжает "звериные" серии времен Второй мировой — танк "Леопард", зенитная самоходка "Гепард", боевая машина пехоты "Куница".

Зачастую для обозначения западного оружия используют акронимы. К примеру, HARM (High-speed Anti-Radiation Missile, в переводе с английского "высокоскоростная противорадарная ракета", акроним означает "вред", "ущерб"), CAESAR (Camion équipé d'un système d'artillerie, с французского "артиллерийская система на автомобиле", акроним читается как имя древнеримского диктатора Юлия Цезаря). Имя крылатой ракеты SCALP, вызывающее ассоциации с боевым трофеем североамериканских индейцев, образовано от словосочетания Système de croisière autonome à longue portée — в переводе с французского "автономная дальнобойная система". "Патриотичное" название известной американской зенитной ракетной системы также является акронимом: Patriot расшифровывается как Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target, то есть "радар с фазированной решеткой для перехвата целей".

Помимо особенностей наименования все вышеупомянутые зарубежные системы вооружений объединяет то, что они поставляются Украине, а затем успешно уничтожаются Вооруженными силами России.

