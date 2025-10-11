Марочко: офицеры ВСУ покидают Северск, "оставляя на растерзание" мобилизованных

Военный эксперт отметил, что такая тактика оставления населенных пунктов личным составом противника "приводит к колоссальным потерям"

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Офицеры ВСУ в последние дни покидают Северск Донецкой Народной Республики, "оставляя на растерзание" российским бойцам неподготовленных мобилизованных украинских солдат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Несколько дней назад поступила информация о том, что с Северска уже начали выводить командный состав вооруженных формирований Украины. То есть, по сути, уже становится понятным, что украинское командование будет постепенно оставлять данный населенный пункт. И, естественно, сейчас, как говорится, на растерзание, в кавычках, нашим военнослужащим оставляют неподготовленных в полной мере бойцов, которые были бусифицированы на территории Украины", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что такая тактика оставления населенных пунктов личным составом ВСУ "приводит к колоссальным потерям". "Поскольку те граждане Украины, которые, возможно, впервые взяли в руки оружие, могут жить на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. Они попросту уничтожаются нашими войсками. В связи с этим численность потерь среди украинских военнослужащих в Северске возросла за последнее время в разы", - подчеркнул Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска, а также с юга и востока от населенного пункта. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами. При этом Киев, как сообщал военный эксперт, направил к Северску боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ), которые должны сдерживать дезертиров из числа украинских солдат.