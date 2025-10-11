Марочко: Киев направил азовцев к Северску в ДНР для сдерживания дезертиров

Военный эксперт уточнил, что в число их задач будет входить "недопущение самовольного оставления позиций украинскими боевиками" в районе населенного пункта и его окрестностях

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне дезертирства украинских солдат из Северска Донецкой Народной Республики из-за продвижения сил РФ на этом участке фронта направило боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона "Азов" (организация признана террористической) в соседнее Закотное. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска, а также с юга и востока от населенного пункта. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами

"Касаемо заградотрядов - это, к сожалению, уже неотъемлемая часть украинской военной доктрины. Они действительно применяют националистические и фашистские организации для того, чтобы не бежали мобилизованные граждане Украины с боевых позиций. Такая тактика наблюдалась на многих участках - и Северск не стал исключением. По моей информации, в населенный пункт Закотное, который находится северо-западнее Северска, прибыло вновь сформированное молодое националистическое подразделение, сформированное из так называемых патриотических молодых людей, которые воспитывались в отрядах "Азова" на территории Украины", - сказал он.

Марочко уточнил, в задачи вновь прибывших азовцев также будет входить "недопущение самовольного оставления позиций украинскими боевиками" в районе населенного пункта Северск и его окрестностях.