Марочко: ракеты "Фламинго" уступают современным разработкам ВПК России

История с этим украинским оружием сильно раздута, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Украинские дальнобойные ракеты "Фламинго" уступают современным разработкам ВПК России и собираются из дешевых комплектующих материалов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее ряд СМИ, в том числе украинских, и Telegram-каналы заявили, что российские системы ПВО якобы сбили украинскую дальнобойную ракету "Фламинго" в зоне СВО, запущенную Вооруженными силами Украины.

"«Фламинго» - весьма бюджетный вариант ракеты, где применяются очень дешевые средства в комплектации. Подобный боеприпас очень сильно уступает современным разработкам Российской Федерации. По сути, говорить о том, что это какая-то перспективная новейшая разработка, я бы не стал. Это полукустарный какой-то боеприпас, который был основан на еще советских разработках", - сказал он.

Марочко заявил, что в настоящий момент данные и фото, опубликованные в СМИ и Telegram-каналах, не дают с полной уверенностью подтвердить уничтожение российскими системами ПВО украинских "Фламинго". "Потому что у меня нет сейчас официальных, более-менее адекватных фотографий данного боеприпаса", - сообщил он.

Военный эксперт добавил, что тактико-технические характеристики "Фламинго", в том числе скорость полета, позволяют системам ПВО "гарантированно и успешно поражать эти цели". "История с «Фламинго» сильно раздута. <…> Заявления [Владимира] Зеленского о своеобразном вундерваффе, которые представляют «Фламинго», мягко говоря, преувеличены", - отметил Марочко.

21 августа Владимир Зеленский заявил, что у Украины якобы есть ракета "Фламинго" с дальностью полета 3 тыс. км, однако ее массовое производство не получится запустить еще несколько месяцев. Позднее в украинских СМИ появилось видео якобы из цеха по производству этих ракет. Между тем даже украинские аналитики отмечали, что новая "украинская ракета" очень похожа на британскую FP-5 Milanion.