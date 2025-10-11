Сержант Данилов обнаружил группу диверсантов и уничтожил большую их часть

Благодаря действиям бойца ВСУ не удалось проникнуть в боевые порядки российского подразделения и нанести ущерб вооружению и военной технике, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сержант Дмитрий Данилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, в дальнейшем уничтожив большинство из выявленных диверсантов. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Данилов, находясь на наблюдательном пункте, обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, приближающуюся к замаскированным позициям российского подразделения. Оценив обстановку, он доложил об обнаружении противника вышестоящему командованию, после чего занял выгодную позицию для ведения стрельбы и открыл огонь по вражеской группе.

"Пользуясь личным стрелковым оружием, Данилов меткими выстрелами сумел сковать движение боевиков, заставив их завязнуть в бою на открытой местности. Сержант Дмитрий Данилов уничтожил большую часть диверсионно-разведывательной группы врага. По итогам боя понесший потери противник отступил", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия сержанта не позволили противнику проникнуть в боевые порядки российского подразделения и нанести ущерб вооружению и военной технике.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге ефрейтора Александра Банникова. Он, будучи в составе эвакуационной медицинской группы, получил осколочные ранения из-за минометного огня противника.

"Прибыв на место, Александр принялся оказывать первую медицинскую помощь раненым. Стабилизировав их состояние, ефрейтор Александр Банников доставил одного российского военнослужащего до места эвакуации и отправился за вторым раненым товарищем. При движении Александр заметил приближающийся дрон-камикадзе врага к ждущему помощи российскому военнослужащему. Используя личное стрелковое оружие, ефрейтор Банников уничтожил дрон в воздухе", - сообщили там.

Затем второй боевой товарищ был доставлен в зону эвакуации.

"Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Александра Банникова были спасены жизни российских военнослужащих", - подчеркнули в Минобороны.