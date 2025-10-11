Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Белгородом и Белгородским районом сбиты вражеские ракеты. Об этом сообщает оперштаб региона.

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Основные события 12 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.