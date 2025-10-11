Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:13
© Александр Река/ ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Белгородом и Белгородским районом сбиты вражеские ракеты. Об этом сообщает оперштаб региона.

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Основные события 12 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:12

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 11 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, ранения получили четыре гражданских лица. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Кроме того, повреждены гражданские легковые автомобили, автобус городского маршрута, четыре объекта гражданской инфраструктуры. Восемь атак зафиксировано на горловском направлении, две - на донецком.

В ведомстве уточнили, что ВСУ выпустили 15 различных боеприпасов.

21:08

Сержант Дмитрий Данилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, в дальнейшем уничтожив большинство из выявленных диверсантов. Об этом рассказали в Минобороны России.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине