Военная операция на Украине. Онлайн
21:00
обновлено 21:13
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над Белгородом и Белгородским районом сбиты вражеские ракеты. Об этом сообщает оперштаб региона.
ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
