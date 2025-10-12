В Белгородской области ВСУ обстреляли два муниципалитета

В Ракитянском районе погиб местный житель

БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли территорию двух муниципалитетов Белгородской области и атаковали территорию региона 129 БПЛА. Наиболее трагические последствия имела атака на Ракитянский район, где погиб мужчина, следует из сообщения оперштаба региона.

"В Ракитянском районе поселок Пролетарский атакован тремя беспилотниками. В результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мирный житель. Кабина транспортного средства уничтожена. Также повреждены два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

По населенным пунктам Грайворонского муниципального округа выпущено 15 снарядов и совершены атаки 38 БПЛА, три из которых подавлены. В селе Головчино мужчина пострадал при падении обломков сбитого FPV-дрона, лечение он продолжает амбулаторно. "В городе Грайвороне повреждены два коммерческих объекта, хозпостройка, дом и девять транспортных средств, в селе Дунайка - машина и линия электропередачи, в селе Смородино - частный дом и машина, в селе Мокрая Орловка - автомобиль, в селе Мощеное - частный дом, в селе Гора-Подол - автомобиль, два дома и хозпостройка, в селе Замостье - коммерческий объект и два автомобиля, в селе Головчино - транспортное средство", - сообщил оперштаб.

Населенные пункты Краснояружского района подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 19 снарядов, также территорию муниципалитета атаковали 19 БПЛА, четыре из которых сбито и подавлено. Информация о последствиях в настоящий момент уточняется. В Шебекинском муниципальном округе в селе Муром поврежден автомобиль, в селе Мешковое - два частных дома, гараж и автомобиль, в селе Новая Таволжанка - домовладение. Из 24 БПЛА, атаковавших муниципалитет, 18 сбиты и подавлены.

Социальный и коммерческий объекты, два частных дома, хозпостройка и восемь автомобилей повреждены в результате атак на Белгород. Система ПВО в небе над региональным центром уничтожила один беспилотник и другие воздушные цели, проинформировал оперштаб. В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори - Бочковка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, он госпитализирован, машина повреждена. Еще один мужчина пострадал при атаке на частный дом в поселке Октябрьский, он продолжает лечение амбулаторно, кровля и соседний дом повреждены. Частный дом сгорел в селе Лозовое, корпус предприятия поврежден в хуторе Церковный, два частных дома, надворная постройка и семь автомобилей повреждены в результате падения обломков в поселке Дубовое, в селе Стрелецкой повреждены две квартиры в МКД и автомобиль, в селе Таврово - две надворные постройки, дом и машина, в селе Репное - два частных дома.

Коммерческий объект и шесть автомобилей повреждены в районном центре Борисовка, еще две машины - в селе Грузское Борисовского района. Муниципалитет атакован девятью БПЛА. 11 беспилотников, пять из которых сбиты и подавлены, атаковали Валуйский муниципальный округ. В селе Казинка повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, в хуторе Леоновка - линия электропередачи, в селе Кукуевка - ангар, автомобиль, одна единица сельхозтехники, частный дом и надворная постройка. По два частных дома повреждены в хуторе Плотвянка и селе Борисовка Волоконовского района, один из двух атаковавших муниципалитет беспилотников подавлен. Объект инфраструктуры поврежден в Чернянском районе, подвергшемся атакам трех беспилотников. Частный дом поврежден в Яковлевском муниципальном округе, над которым сбит один БПЛА.