ТАСС: ВСУ уничтожили группу своих военных за попытку сдаться в плен

В российских силовых структурах сообщили, что из-за массовой атаки БПЛА ВСУ погибли как минимум шесть украинских военных

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Украинские дроны уничтожили группу солдат ВСУ, которые пытались сдаться в плен РФ в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону (на связь с ВС РФ - прим ТАСС), но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много", - рассказали в силовых структурах.

Там уточнили, что в результате массовой атаки БПЛА ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

Ранее ТАСС сообщал, что украинское командование оставило военнослужащих ВСУ без провизии и воды в наказание за отказ от попытки штурмовых действий. По данным российских силовых структур, истощенные и обезвоженные солдаты оказались физически не готовы к штурмам.