ТАСС: в Харьковской области солдаты ВСУ обратились к ВС РФ с просьбой сдаться

В российских силовых структурах сообщили, что для установления связи с российской стороной солдаты ВСУ использовали остатки заряда на батареях

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Группа брошенных командованием в Харьковской области без еды и воды украинских солдат обратилась к российским военным с просьбой сдаться в плен, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды. По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало. Отказало оно и в рациях, а также портативных зарядках. Потому они и решили выйти на нашу сторону (на связь с ВС РФ - прим. ТАСС), спастись", - рассказали в силовых структурах.

Там добавили, что для установления связи с российской стороной солдаты ВСУ использовали остатки заряда на батареях.

Ранее ТАСС сообщал, что украинское командование оставило военнослужащих ВСУ без провизии и воды в наказание за отказ от попытки штурмовых действий. По данным российских силовых структур, истощенные и обезвоженные солдаты оказались физически не готовы к штурмам.