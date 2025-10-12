В Горловке дрон ВСУ ударил по городскому автобусу

Глава города Иван Приходько не уточнил, есть ли пострадавшие

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР), сообщил глава города Иван Приходько.

"Дрон украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" - Никитовский район Горловки", - написал он в Telegram-канале.

Приходько на данный момент не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки противника.