В Горловке дрон ВСУ ударил по городскому автобусу
Редакция сайта ТАСС
15:02
ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР), сообщил глава города Иван Приходько.
"Дрон украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" - Никитовский район Горловки", - написал он в Telegram-канале.
Приходько на данный момент не уточнил, есть ли пострадавшие в результате атаки противника.