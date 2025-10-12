Над регионами России сбили 37 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 20:15 до 23:00 мск

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным и Азовским морями 37 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 октября текущего года в период с 20:15 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Республики Крым, 15 - над акваторией Черного моря, 2 - над территорией Курской области, 2 - над акваторией Азовского моря и один - над территорией Белгородской области", - сказали там.