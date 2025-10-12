Пушилин: ВС РФ практически завершили окружение Родинского в ДНР

Глава республики добавил, что силы ВС РФ активно штурмуют подразделения ВСУ севернее Котлино

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие практически завершили окружение группировки ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Практически окружен, там можно об этом говорить, населенный пункт Родинское, но зачистка [его] предстоит достаточно серьезная, потому что противник там имел возможность долгое время обустраиваться и устраивать оборону. Поэтому работа по Родинскому предстоит достаточно непростая, но, тем не менее, наши подразделения эту работу, я уверен, выполнят", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что силы ВС РФ активно штурмуют подразделения ВСУ севернее Котлино. По его словам, также поступают сведения "о положительных успехах" в районе Удачного.