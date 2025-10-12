Восточная группировка уничтожила укрепрайон и расчет орудия Д-30 ВСУ

Задачу выполнили расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация", отметили в Минобороны

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области и расчет орудия Д-30 в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения огневых задач артиллерийские расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" нанесли поражение укрепленным позициям противника в Запорожской области. Средствами беспилотной авиации был выявлен район расположения блиндажей и инженерных сооружений, оборудованных подразделениями ВСУ для ведения огня и размещения боевых расчетов. После уточнения координат артиллерийские подразделения открыли огонь. Точными попаданиями блиндажи и укрепления противника уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве сообщили, что оператор ударного дрона на оптоволокне Восточной группировки нанес удар и ликвидировал орудие Д-30 вместе с находившимся рядом расчетом в Днепропетровской области.