ТАСС: для удара по ТЦ в Донецке ВСУ применили БПЛА "Лютый"

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Удар по торговому центру в Донецке был нанесен, предположительно, при помощи БПЛА "Лютый", сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предварительно, ВСУ использовали БПЛА "Лютый", - сообщили в оперативных службах.

Как сообщает корреспондент ТАСС, вспыхнувший пожар в торговом центре потушили ночью. Он полностью уничтожен.

Украинские войска вечером 11 октября нанесли массированный удар по торговому центру в Пролетарском районе Донецка ударными беспилотниками. В результате атаки произошел пожар, который удалось потушить только спустя несколько часов.