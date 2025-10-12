Под Рыльском Курской области в атакованном дроном ВСУ автомобиле погибла женщина
Редакция сайта ТАСС
18:57
КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области, погибла 40-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Атака произошла на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Хинштейн добавил, что три других пассажира автомобиля не пострадали.