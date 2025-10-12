ТАСС: в Сумской области формируются офицерские "штрафные роты" в ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Офицерские "штрафные роты" формируются в ВСУ в Сумской области для отправки в них неугодных офицеров. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
"Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группы "Сумы" начало формирование офицерских "штрафных рот". Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении", - сказал собеседник агентства.
Ранее неоднократно пленные заявляли о наличии в ВСУ штрафных рот для солдат.