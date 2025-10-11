Марочко: силы РФ за неделю выдавили ВСУ из части позиций у Ставков ДНР

Линию боевого соприкосновения удалось выровнять, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю выровняли линию фронта и выдавили ВСУ из части позиций у н. п. Ставки (ДНР), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"У Ставков наши войска за текущую неделю выровняли линию боевого соприкосновения, выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций на некоторых участках и продолжают планомерно выполнять те боевые задачи, которые поставлены командованием", - сказал он.

9 октября Марочко сообщал ТАСС, что подразделения РФ с начала недели почти на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Ставков. Позже военный эксперт заявлял, что российские силы наступали на Ставки фронтом шириной порядка 20 км - от Дерилова до Кировска (украинское название - Заречное).