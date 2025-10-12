Южная группировка войск уничтожила технику и склад ВСУ

Бойцы группировки также уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов противника

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Юг" уничтожили автотранспорт, четыре наземных транспортных робототехнических комплекса и склад противопехотных мин противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На краматорско-дружковском направлении расчетом FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен микроавтобус противника. После обнаружения машины противника операторы ударных дронов нанесли удар по ней, в результате чего автомобиль загорелся и был полностью уничтожен. Также операторами ударных дронов Южной группировки войск был обнаружен и точным попаданием уничтожен замаскированный в лесополосе пикап", - говорится в сообщении.

Также на данном направлении операторы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов противника. В то же время военнослужащими поста воздушного наблюдения группировки выстрелами из личного оружия был уничтожен дрон R-18 "Баба-яга", предпринимавший попытку атаки передовых позиций ВС РФ.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе ударных беспилотников на константиновском направлении. "Три НТРК (наземных транспортных робототехнических комплекса - прим. ТАСС) ВСУ были поражены с использованием ударных FPV-дронов Южной группировки войск в светлое время суток, и одна роботизированная тележка была уничтожена в темное время суток. В результате профессиональных и точных действий операторов ударных БПЛА Южной группировки были ограничены возможности по снабжению подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили там.