Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ

Этому населенному пункту украинское командование "выделяет отдельную роль", отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ направило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики - в район соседнего населенного пункта Свято-Покровское. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев намерен оказывать "ожесточенное сопротивление", поскольку контроль над Звановкой позволит ВС РФ охватить соседний Северск.

8 октября Марочко сообщал ТАСС, что малые маневренные группы ВС России вошли на первые несколько улиц Звановки.

"В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В [соседнее] Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков - сейчас идет переброска их в данный населенный пункт. Здесь украинское командование выделяет отдельную роль данному населенному пункту (Звановке - прим. ТАСС), поскольку с его падением будет уже понятно, что начнется охват населенного пункта Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение", - сказал он.

Северск стратегически важен для ВСУ, поскольку он защищает важный путь на Красный Лиман (украинское название - Лиман) и Славянск в ДНР, которые контролируются Киевом.