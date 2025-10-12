Ушаков рассказал, что является "путеводной звездой" в урегулировании на Украине

Речь идет о договоренностях президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых в Анкоридже, отметил помощник российского лидера

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Путеводной звездой" в вопросе украинского урегулирования являются те договоренности, которых президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

