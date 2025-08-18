Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал лидеров Таджикистана, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Киргизии Эмомали Рахмона, Лулу да Силву, Сирила Рамапосу, Садыра Жапарова, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди об итогах состоявшихся в Анкоридже переговоров с руководителем США Дональдом Трампом.

ТАСС собрал основное о международных телефонных разговорах российского лидера.

РФ - Индия

Путин обсудил с Моди перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля: "Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам".

Со своей стороны Моди поблагодарил Путина за телефонный разговор и за то, что "он поделился своими впечатлениями о недавней встрече" с Трампом. "Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни", - указал Моди.

РФ - Бразилия

Как сообщила пресс-служба главы бразильской администрации, "в ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, которую он оценил как положительную".

Лула да Силва отметил важность переданной Путиным информации по саммиту в контексте работы "Группы друзей мира на Украине", сообщили в Кремле.

Российский лидер также "признал участие Бразилии в группе мира" по урегулированию конфликта на Украине - совместной инициативе южноамериканской республики с КНР, сообщили в бразильской администрации

РФ - Киргизия

Жапаров и Путин обменялись мнениями после состоявшихся на Аляске переговоров российского лидера и президента США, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности между Путиным и Трампом создадут условия для урегулирования кризиса на Украине: "Кыргызская сторона убеждена, что достигнутый уровень взаимодействия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования украинского кризиса".

РФ - Таджикистан

Рахмон подчеркнул особое значение встречи глав РФ и США для снижения напряженности на мировой арене, сообщила пресс-служба лидера республики.

В разговоре с Путиным он затронул тему подготовки государственного визита российского лидера в Душанбе: "Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации в Таджикистан".

Лидеры обсудили подготовку "к саммиту Центральная Азия - Россия и заседанию Совета глав государств СНГ", которые также пройдут в Душанбе.

РФ - ЮАР

Путин и Рамапоса подтвердили настрой Москвы и Претории на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля: "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках".

Рамапоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, отметили в Кремле.