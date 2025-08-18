Бразильский президент пожелал успехов продолжающимся переговорам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 августа. /ТАСС/. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Российский лидер проинформировал бразильского коллегу о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске 15 августа.

"В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о встрече с <...> Трампом на Аляске 15 августа, которую он оценил как положительную", - сообщила пресс-служба главы бразильской администрации. Отмечается также, что Путин "признал участие Бразилии в группе мира" по урегулированию конфликта на Украине - совместной инициативе южноамериканской республики с КНР.

"Президент Лула [да Силва] поблагодарил [Путина] за телефонный звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта, - говорится в тексте. - Он также пожелал успехов продолжающимся переговорам".