Лидер Таджикистана приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона об итогах состоявшихся в Анкоридже переговоров с руководителем США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.

Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Стороны также обсудили подготовку государственного визита российского лидера в Душанбе. "Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации в Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили подготовку "к саммиту Центральная Азия - Россия и заседанию Совета глав государств СНГ", которые также пройдут в Душанбе.

Разговор стал вторым из серии анонсированных Кремлем. Ранее Путин уже поговорил по телефону со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой.

О саммите

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.