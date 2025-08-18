Глава Южно-Африканской Республики выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой поделился основными итогами российско-американского самиита на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.

Рамапоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, отметили в Кремле.

Кроме того, Путин и Рамапоса подтвердили настрой Москвы и Претории на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках", - отмечается в сообщении российской стороны.

Телефонный разговор стал первым из анонсированной 18 августа Кремлем серии международных контактов.

О саммите

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.