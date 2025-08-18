Премьер-министр Индии поблагодарил российского президента за предоставленную информацию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону информировал премьер-министра Индии Нарендру Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Владимир Путин рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. "Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам", - говорится в сообщении.

Соболезнования в связи с последствиями наводнения в Индии

Путин также выразил Моди соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в Индии, сообщил Кремль.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения в Индии", - говорится в сообщении.

Внезапный ливень обрушился на район Киштвар Джамму и Кашмира. Больше всего пострадала деревня Чосити. В это время там находились паломники, направлявшиеся в ашрам (духовный центр) Мата Чанди в Гималаях. В Киштаваре разрушены дома и дороги. Проводится эвакуация тех, кто оказался в заблокированных в результате наводнения домах. По меньшей мере 60 человек погибли, более 100 получили ранения.

Саммит РФ - США на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.