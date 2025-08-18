Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент Киргизии заявил, что достигнутый уровень взаимодействия между Россией и США создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования вокруг Украины

БИШКЕК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями после состоявшихся на Аляске переговоров российского лидера и президента США. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.

Жапаров заявил, что достигнутый уровень взаимодействия между Россией и США создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования вокруг Украины.

Как отметил Жапаров, Киргизия, как страна, расположенная в центре Евразии и активно участвующая в деятельности региональных интеграционных объединений, придает "исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Российской Федерацией в интересах устойчивого развития".

"В завершение стороны отметили важность дальнейшего обмена мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.