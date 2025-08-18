Кроме того, президенты России и Бразилии подтвердили заинтересованность в развитии российско-бразильского диалога и взаимодействии в рамках БРИКС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву об итогах своих переговоров в Анкоридже с руководителем США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже. Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-бразильского диалога, а также в тесном взаимодействии в рамках БРИКС", - сообщает пресс-служба Кремля.